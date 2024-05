César González Bueno: "El Sabadell y el BBVA no serán una única entidad"

El Consejero Delegado de Sabadell, Cesar Gonzalez Bueno, considera que la operación que pretende llevar a cabo el BBVA sobre el Banco Sabadell no se va a producir. "El Sabadell y el BBVA no serán una única entidad, pero es posible que el Sabadell termine siendo propiedad del BBVA", aunque "esa no es la finalidad del BBVA porque no obtendría las tan ansiadas sinergias y se plantearía renunciar a la OPA", explica. "Esto no va a ocurrir, es demasiado complicado. La prima ahora mismo es muy pequeñita, en un 7%, quedan muchos meses para que eso ocurra".

"El Banco Sabadell tiene como clientes a una de cada dos pymes de España. Esto es muy relevante porque las pymes representan el 66% del empleo y necesitan varios bancos para diversificar su financiación, por especialización de producto, y necesitan tener alternativas de financiación"

Cuando el BBVA planteó la OPA, la identificó con fusión. Hay dos alternativas totalmente diferentes, OPA con fusión y OPA sin fusión. "Es demasiado complicado. Primero, tiene que decir que sí nuestros accionistas, luego la comisión nacional del mercado de valores tiene que establecer condiciones lógicas lo suficientemente laxas como para que no sea demasiado oneroso hacer esta transacción, luego la tiene que aprobar el Gobierno... hay muchos escollos, yo creo que no sale", señala.

González ha comparado la situación con la fusión Caixa-Bankia, y considera que "son dos casos totalmente distintos. Bankia era un banco fundamentalmente de particulares, de hipotecas, de depósitos, de cuentas corrientes... El Sabadell es un banco fundamentalmente de pymes, esa es la joya de la corona, y eso tiene un comportamiento competitivo que no tiene nada que ver".

En cuanto a la probabilidad de que aparezca otro banco español o europeo que compita contra el BBVA, el consejero delegado cree que esa probabilidad "es muy baja porque los grandes bancos españoles, Caixa, Santander, se encontrarían exactamente en la misma situación o incluso un poquito peor que la del BBVA", y añade que "nuestra obligación como consejeros es defender los intereses de los accionistas".

Según el Banco Central Europeo, en Europa se necesitan bancos grandes. "Cuando hay dos entidades que son solventes, el BCE no va a tener ningún problema, lo que sí dice es que aspira a las transfronterizas, que sean dos bancos de distintas nacionalidades los que se junten porque eso sería lo que remarcaría que la UE, u otras uniones como la bancaria, o la financiera se van consolidando" y el BCE se lamenta de que eso no ocurra porque todavía no hay suficiente cohesión desde el punto de vista del fondo de garantía de depósitos, de normativa nacional, etc.", remarca.