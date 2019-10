Carlos Alsina: "Este premio es para el equipo técnico que hizo posible el programa"

Carlos Alsina ha recibido en tres años dos ondas y el último hoy por el programa especial que hicieron en la semana de homenaje a la radio.

Alsina afirma que recibir este premio para él significa "una gran satisfacción, los premios nunca estorban y menos este que es el premio más importante que se da a la radio en nuestro país".

Para el presentador "es un premio muy agradecido ya que me nombran a mi pero también a muchas personas".

Nos ha querido explicar la dificultad que tenía este programa en concreto "ya que nos habíamos propuesto estar emitiendo desde la calle y no desde un estudio", para él "esto hace que la complicación técnica de este programa en concreto sea superior".

"El mayor protagonismo era de quien se ocupaban de que sonáramos" por eso para Alsina es un premio "a la creatividad de mi equipo de producción, de redacción y a los guionistas", pero por encima de todo para él, el premio es "para el equipo técnico que son esas personas que hacen que nos escuche la gente desde un coche en movimiento, desde la calle y desde cualquier sitio y por eso creo que este premio es para ellos".

La idea de ese programa surgió de querer volver a sacar la radio a la calle como toda la vida. Y por ello, vimos a Carlos meterse en una unidad móvil a las siete de la mañana empezando el programa desde el coche.

Así llegó a la castellana y a la Plaza de Colón, luego a una panadería y después al mercado de San Antón donde vio a Errejón. El programa terminó en el teatro con Alsina y su equipo representando su radionovela.

"Esto lleva un curro tremendo de producción y de imaginación, es un desafió técnico", asegura Alsina y afirma que lo quisieron llevar a cabo en homenaje al medio.

También ha contado un dato curioso que pocos conocía y entre risas dice que "espero que no me quiten el Ondas al enterarse" y es que resulta que no se emitió el 13 de febrero, que es el día de la radio, sino dos días antes. "Nos anticipamos al día de la radio porque estábamos pendientes de ver si el señor Torra venía a entrevistarse y al final ese día 13, lo entrevistamos".