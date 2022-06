Ayuso: "Se han pegado un batacazo en Andalucía y ahora en los juzgados"

LEER MÁS La Fiscalía archiva la investigación sobre el contrato de las mascarillas del hermano de Ayuso

La Fiscalía Anticorrupción ha archivado la investigación abierta en torno al contrato para la compra de mascarillas al inicio de la pandemia en China que la Comunidad de Madrid adjudicó a una empresa relacionada con un hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y por el que este cobró 59.203 euros.

Isabel Díaz Ayuso responde a la pregunta de si le han pedido perdón sus adversarios políticos que pidieron la investigación: "Lejos de eso hemos tenido un pleno en la Asamblea increíble, me han pedido a mí que rectifique. Me han llevado 22 veces a los tribunales y en todas han fracasado. Se han pegado un batacazo en Andalucía y ahora en los juzgados. Ha quedado demostrado que no ha habido un solo funcionario que se ha inmiscuido en esta cuestión. No hay causa para que esto esté en la otra fiscalía"

La presidenta señala que no ha hablado con Casado y que ahora que la justicia le ha dado la razón, sus rivales aseguran que es un debate ético: "No he vuelto a hablar con Pablo Casado desde que pasó todo. Lo único que quiero que quede claro es que aquí no ha habido corrupción. Ahora el debate es la ética ¿Fue ético decir que trajimos mascarillas de demasiada calidad o criticar la creación de un hospital de pandemias o traer 22 aviones de material sanitario?"

"Este es un melón que nunca se debió abrir. El Gobierno de Sánchez no pudo traer ni una sola mascarilla, no hicieron más que entorpecer. Las autonomías hicimos lo que pudimos y nos encontramos comisiones de investigación y que Más Madrid, Podemos y Psoe me montan toda esta campaña. Entonces decidimos que por qué no mirábamos a otras administraciones que tuvieron sospechas mucho mayores", añade.

Se muestra ofendida cuando se le acusa de no ser moderada, y pone ejemplos que a su juicio demuestran que la no moderada no es ella: "Aquí han cerrado de manera ilegal la Comunidad de Madrid para asfixiarla económicamente en mitad de una pandemia, están descapitalizando la ciudad por motivos políticos, arremeten contra la economía de Madrid, el trato mediático que se me da desde el entorno de Moncloa me parece injusto y descabellado, y luego dicen que no soy moderada. Tengo una amplia representación de votos en torno a un discurso de libertad, apertura y respeto".

"No sé por qué se me compara con todo el mundo. Si hay un evento en el que no tengo nada que ver, también se me mete por el medio. Quién soy yo para recomendarle a Feijóo. El presidente me ha demostrado total confianza y ha demostrado que respeta las decisiones de todos los presidentes autonómicos. Esta riqueza es lo que le va a dar una amplia mayoría. El PP es un proyecto que nos une a todos", comenta Ayuso que recalca su rechazo a las manifestaciones contra la cumbre de la OTAN: "Las rechazo de plano. Nos hemos puesto a disposición del Gobierno de España para colaborar en todo lo que sea posible".

Sobre la propuesta del Gobierno de poner el abono transporte a diez euros subraya que "si lo van a pagar ellos me parece estupendo. El metro de Madrid es altamente subvencionado por la Comunidad. Si se meten en una competencia que no es la suya pues que la paguen".

Una de las noticias del día es la oferta de Madrid para albergar un GP de F1: "Es un proyecto incipiente estamos viendo ubicaciones de la Comunidad en el propio Jarama u otros sitios. Somos conscientes del fervor de mucha gente por el motor en España y siempre que una ciudad forma parte de estos circuitos atrae numerosos turistas e inversiones. Lo vamos a estudiar y ojalá podamos traer muchos eventos así a esta ciudad. Madrid está atrayendo muchos proyectos excepcionales, y el de la Fórmula 1 ojalá lo sea también".

"Hemos afrontado seis olas y tenemos herramientas. Es la Comunidad con mayor horario de apertura de su centro de salud. Estamos pendientes de la evolución y hemos demostrado que en periodo de picos estamos preparados", dice sobre una posible nueva ola de covid.