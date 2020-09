Antonio Garamendi: "Me parece una locura plantear una reforma laboral de aquí a diciembre"

En La Brújula hablamos con Antonio Garamendi, presidente de la CEOE , que valora el anuncio del Gobierno de la reforma laboral. Reconoce que "nos hemos enterado del anuncio por la prensa y de los del trabajo me enteré por Alsina, una muestra del diálogo social que estamos viviendo".

Garamendi reconoce que "estamos viviendo una situación económica complicadísimas" y lamenta que "haya esta inseguridad jurídica" y recuerda que "en economía la palabra confianza es la clave".

Por eso, considera que el anuncio del Gobierno en Consejo de Ministros de que va a derogar la reforma laboral, "ni son formas ni tiempos y siceramente me parece una locura y una irresponsabilidad". Asegura que "en nombre de los empresarios españoles, que no nos ha gustado, es decir, que no toca. Hay anuncios que hacen mucho daño a la economía y este es uno de ellos".

Otra de sus grandes propuestas es "una campaña potentísima para que la gente vuelva al pequeño comercio", algo que considera muy importante, ya que "es muy triste que ahora, a través de una pantalla, las relaciones no son las mismas y el pequeño comercio tiene la clave".