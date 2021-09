Antonio Garamendi sobre la subida del SMI: "Los 15 euros son más economía sumergida"

Ante la decisión del Gobierno de subir el Salario Mínimo Interprofesional, la patronal se ha negado a esto. Para conocer su opinión, charlamos con Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, que explica que "con la que está cayendo no es el momento de hacerlo" y remarca que "el Ejecutivo habla mucho de la 'España diversa' pero no reconocen que los costes laborales no son iguales en Madrid o Badajoz".

"El problema no es subirlo 15 o 18 euros, sino que en España hay falta de formación en las personas a las que afecta la subida", destaca y enfatiza que "este alza solo se está llevando a cabo en la empresa privada, mientras que en la administración pública no se da". Además, ha recordado que "el problema es que el incremento del salario mínimo provocará más paro y economía sumergida".

En relación con el acto en el que Sánchez ha anunciado la subida del SMI y Garamendi no ha ido, el presidente de la CEOE relata que "no fue porque no estaba en Madrid" y que se "se enteró de la subida por la prensa, cuando se estaban reuniendo la patronal con el Ministerio de Trabajo".

La crisis energética en España

A raíz de la crisis energética, Garamendi recuerda que "el sistema eléctrico es como un barco, si no hay viento tiene que encender el motor" y afirma que "el gas tiene precios internacionales al alza y estos están determinados por la Comisión Europea".