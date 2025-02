Alfonso Rueda: "Todos deberíamos ser iguales y el trato del Gobierno no es igual en todas las comunidades"

Alfonso Rueda ha pasado por los micrófonos de 'La brújula' en el programa especial por la Feria del Cocido de Lalín. El presidente de la Xunta de Galicia ha recordado con Rafa Latorre el tema de los pélets que se fue diluyendo en la campaña electoral de la que casi ha pasado un año, el mismo que lleva en el cargo.

También ha hablado sobre el proyecto de la fábrica que quiere instalar Altri en la región: "Si cumplen la normativa ambiental y pasan los exhaustivos controles técnicos, no vamos a dejar pasar oportunidades. Seremos tan estrictos que si no cumple la normativa, aquí no podrá estar".

Los aranceles anunciados por la administración Trump desde la vuelta a la Casa Blanca del presidente norteamericano preocupan en muchas partes del mundo, también en Galicia. "Estamos muy expectantes de ver noticias que crean inquietud y te hacen pensar que es todo un disparate", confiesa Rueda, que añade que espera que "todo se vaya ordenando", que "no sea para tanto" y que, si lo es, haya "reacción".

El trato "desigual" del Gobierno a Galicia con respecto a otras comunidades

En este sentido, pide al Gobierno central "que no cree problemas innecesarios", al mismo tiempo que asegura que el Ejecutivo "no trata a Galicia como se merece": "No pretendemos ser más que los demás, pero tampoco pasa por ser menos. Viendo los tratamientos privilegiados y cosas que pedimos que nos dicen que no, y ver cómo se conceden en otras comunidades, en las de siempre, que lo que están haciendo es chantajear al Gobierno", dice, refiriéndose a Cataluña y País Vasco.

"Si formamos parte de un país, todos deberíamos ser iguales y el trato del Gobierno no es igual en todas partes", asegura Alfonso Rueda, que subraya que el mensaje del BNG pasa por "chantajear al Gobierno" y que eso no debe calar en el mensaje: "Esto no va de chantajes. Galicia es parte muy importante de España, tenemos que tener fuerza para reclamar las cosas. Galicia tiene que luchar en condiciones de igualdad por lo suyo, pero en igualdad".

Así, Rueda se muestra en contra de la condonación de la deuda porque asegura que si esa deuda desaparece "la asume el Gobierno y la asumimos todos los españoles". "Lo que intentan vendernos es que, si hablamos de condonación, no hablamos de nada más. Lo que importa es el modelo de financiación, que hay que cambiarlo. Me quiero sentar con las comunidades y con el Gobierno, y no puedo admitir que antes de sentarse con todos se hayan sentado con Cataluña y País Vasco".

Del reparto de menores migrantes a la vivienda

Sobre el reparto de migrantes, Rueda afirma que el método con el que se está llevando a cabo "no lleva a ninguna parte": "A un menor hay que darle un itinerario de vida, hay que formarle, eso requiere recursos. Si hay que admitir a más, hay que hacerlo con planificación, no en función de un reparto que nadie ha discutido con nosotros".

Otro de los temas de actualidad es el de la reducción de la jornada laboral, el que Alfonso Rueda considera que se debe abordar más desde el diálogo: "A todos nos gusta trabajar menos y cobrar más, pero para que el sistema funcione habrá que hablarlo. No se puede convertir en eslogan, la gente que cubre unas horas tendrá que ver con la gente que le da empleo si esto es compatible para que la economía siga funcionando".

La vivienda también preocupa mucho a los españoles: "La vivienda es problema en todas partes. Quizás no fuéramos conscientes de que esto iba a más y hay que recuperar el tiempo perdido. Intento ser eficaz y empezamos a duplicar el parque público de viviendas".

Por último, ha reconocido que el camino en el ámbito energético es el de "instalar fuentes de energía" y ha pedido mejor planificación cuando se trata de cerrar instalaciones como las centrales nucleares: "Soy el primer defensor de que si hay energías más limpias no plantear usarlas es un error. Pero seamos listos, hagamos esto ordenadamente. Por ponerse una bandera, no me cierre instalaciones que todavía tienen planificación".