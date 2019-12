Alfonso Alonso: "No se puede utilizar un espacio público para humillar a las víctimas de ETA"

El presidente del Partido Popular Vasco, Alfonso Alonso, cuenta en La Brújula la postura de su partido con respecto a la charla que va a dar el asesino de ETA José Ramón López de Abetxuko dará en la Universidad del País Vasco sobre Derechos Humanos. Asegura que "este etarra no está arrepentido" y comenta que "me reuní con la rectora en su momento para expresarle mi malestar".

SU DURA EXPERIENCIA CON ESTE SEÑOR: "Cuando era niño e iba al colegio presencié el asesinato de este hombre. Y ahora ver a este señor dando charlas en la Universidad con libertad, duele a sus víctimas". Por eso, no entiende que "se utilice el espacio público para humillar a las víctimas".

DECLARACIONES DE ÁLVAREZ DE TOLEDO: Alonso dice que "ahora peor no estamos porque antes no se podía salir a la calle". De ahí, que considere que las declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo "no tengan sentido". Destaca que "en aquella época lo mejor fue que conseguimos derrotarles porque estábamos unidos".

NO QUIERE POLÉMICAS: "No quiero polémicas. Viene una batalla política complicada y hay que intentar estar unidos y evitar pequeñas desaveniencias".

¿MOTIVOS DE PREOCUPACIÓN EN EL PAÍS VASCO?: Considera que "aquí hay dos factores contrapuestos: el PNV pide una Mesa para el derecho a decidir y esta semana va a ser clave porque van a reunirse para volver a plantear el estatuto del PNV".

¿QUÉ HA HECHO MAL EL PP EN EL PAÍS VASCOS?: "Ha habido un desgaste de los partidos nacionales y el PNV se ha ido presentando en Madrid como un partido moderado. Eso no ha castigado mucho". Además, dice que "ETA nos expulsó de bastantes ámbitos de la sociedad y recuperar en torno a la unión ciertos temas".