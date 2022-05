Alejandro Toquero, de UPN: "Yo hubiera votado sí a la reforma laboral"

"Han sido dos intensas semanas. Tudela acoge a todo el mundo y alrededor de lo que significa la verdura montamos una forma de vida", señala el alcalde tras ser Tudela la localidad de la verdura.

Toquero ha interpuesto una demanda a la organización abertzale Ernai por compararle con Hitler: "Una cosas es la crítica política pero hay un límite y el límite es que te comparen con el mayor genocida de la historia. No lo podemos permitir. Se parapetan en las capuchas de las redes sociales y lo hemos puesto en manos de la justicia. Son las juventudes de Bildu pero son cuatro. No representan a la juventud de Tudela. Es cierto que están empoderados porque se les ha dejado"

Se sigue mostrando muy crítico con el gobierno socialista de la comunidad: "Cuando te presentas y los ciudadanos te dan su voto, no les puedes mentir. En 2019 les dije que era justo que tuviera la carta de capitalidad. Yo sigo incidiendo en este tema pero no he cambiado ni mentido, eso lo han hecho otros. Hemos sido muy críticos con el gobierno de Navarra con las promesas incumplidas a los navarros y tudelanos. La presidenta ha mentido, intentamos ponernos con ellos y no hay feedback. María Chivite viene a Tudela y ni siquiera avisa"

Y defiende todo lo que ha hecho su equipo en estos años en el ayuntamiento: "Hemos demostrado que hemos sabido gobernar desde la moderación pero siendo firmes a nuestros principios. Tudela estaba alicaída y obsoleta, el urbanismo lo hemos cambiado, a nivel social y cultural".

Sobre la reforma laboral en la que sus compañeros de partido Adanero y Sayas se saltaron la disciplina de partido, asegura que es una crisis dolorosa: "Soy amigo de Carlos y Sergio. Son miembros de la familia de UPN. Nos ha dolido mucho, hubo un comité disciplinario y deliberó que algo no hicieron bien. Hay que acatarlo ¿Me gusta? No, pero hay unas reglas que acatar. Yo hubiera votado sí a la reforma laboral, pero este PSOE no merece el voto positivo de UPN"