El alcalde socialista de León carga contra Pedro Sánchez: "Corre serio riesgo el que discrepa en el PSOE"

El alcalde de León, José Antonio Diez (PSOE), ha cargado duramente este jueves contra Pedro Sánchez y la actual dirigencia del PSOE por su gestión del partido y los presuntos casos de corrupción que les rodean. "El PSOE necesita un cambio", ha llegado a decir un Diez que ha calificado lo que se ve ahora en el partido como "intolerable".

El socialista ha señalado la responsabilidad del presidente del Gobierno por los nombramientos de José Luis Ábalos y Santos Cerdán como secretarios de Organización y ha criticado el funcionamiento de los últimos comités federales.

"Responsabilidad tienes, son nombramientos a dedo.Otra cosa es que todo el mundo mire para otro lado en el partido (...) En los comités federales o eres de la cuerda o no te meten (...) Corre serio riesgo el que discrepa en el PSOE, si lo haces públicamente ya ni te cuento", ha explicado Diez.

El alcalde ha pedido un cambio para el partido y ha asegurado que "si mis tíos y mis abuelos levantaran la cabeza romperían el carnet y se marcharían" y que "estar ahora a gusto en este partido no me resulta fácil".

"A ver si alguien en algún momento da los pasos para intentar rearmar este partido (...) No hay que hacer grandes experimentos, si no cambiar lo que no funciona por algo que funcione", ha sentenciado.

Diez también se ha referido a Santos Cerdán horas después de que éste saliera de la cárcel tras cinco meses en prisión preventiva. Asegura que no le ha sorprendido su presunta implicación en casos de corrupción y revela que ha tenido "problemas muy importantes" con él en los últimos años.

"Fue el urdidor de aquellas primarias que se celebraron para apartarme de la alcaldía de León", ha señalado un Diez que también ha revelado que tuvo con Santos Cerdán "una reunión muy desagradable" en Madrid.

Sobre la condena al fiscal general del Estado, Jose Antonio Diez también ha criticado algunas de las reacciones de miembros de su partido. "Lo que me preocupa es ese desprecio que se muestra hacia un auto judicial, poner siempre siempre en tela de juicio lo que la justicia manifiesta porque me venga bien o mal", ha señalado.