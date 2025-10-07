El absentismo laboral en España dobla la media de la Unión Europea: "Cada día 1,5 millones de personas no van al trabajo"

El absentismo laboral en España es una anomalía. Así lo define en 'La Brújula' el director de la Fundación Civismo, Albert Guivernau. "En España son 1,5 millones de personas los que cada día no van a su puesto de trabajo. Es como si toda la ciudad de Barcelona dejase de trabajar. Es un fenómeno masivo y en crecimiento", explica.

Uno de los principales motivos son las bajas laborales y "la laxitud con la que se conceden en nuestro país". Según apunta Guivernau, "desde la pandemia han crecido al doble de velocidad que el conjunto de la Unión Europea". Es decir, "en 2013 estábamos a la par de la UE y ahora doblamos la media".

Este fenómeno "ha ido aumentando desde 2013", aunque es cierto que "la pandemia supuso un gran reto a nivel laboral". Aun así, explica, "el punto de inflexión sucede a raíz de la crisis financiera y la posterior crisis de deuda soberana".

"En 2013 nuestro país llegó a cifras del 27% de paro. A partir de ahí se produce un fenómeno en el que se flexibilizan las bajas y las empresas sufren un coste mucho más elevado. Desde 2019, el coste que sufren las empresas por las bajas ha subido más de un 60%", añade.

Por sectores, el que mayor aglutina es el público. "Todo lo que tiene que ver con Correos está liderando el absentismo junto al sector sanitario, los ayuntamientos, etc.", señala Guivernau. Por ubicación territorial, "en el norte hay mucho más absentismo y también en Canarias. Donde menos absentismo hay es en Madrid y Andalucía".