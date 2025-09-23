Abogada especializada en violencia de género, sobre las pulseras: “Muchas víctimas sí me han dicho que era a veces muy desesperante"

La abogada especializada en violencia de género Lola Calderón ha defendido con firmeza la utilidad de las pulseras telemáticas en los casos de órdenes de alejamiento, subrayando que “la pulsera es de las más restrictivas después de la prisión de los derechos del agresor”. Durante su intervención en La Brújula, Calderón ha asegurado que estas medidas son esenciales para la protección y la tranquilidad de las víctimas: “Esto es sencillamente para su tranquilidad y, sobre todo, para lo más importante: para protección. Es para proteger muchas veces su vida”.

La letrada ha insistido en que cuando se impone esta medida es porque existe un riesgo real y elevado: “Estamos ante un agresor que realmente puede hacer daño y puede ir contra lo vital, que es la vida de la víctima”. Además, ha recalcado que el buen funcionamiento de estos dispositivos influye directamente en la confianza de las víctimas hacia el sistema judicial. “Esto lo que hace es que todas las víctimas realmente crean en la justicia y se decidan a denunciar”, ha afirmado.

Sin embargo, Calderón ha reconocido fallos en los dispositivos, que han generado ansiedad en algunas víctimas. “Muchas víctimas sí que me han dicho que era a veces muy desesperante que continuamente estuviera pitando el dispositivo”, ha revelado, señalando que si bien algunos acercamientos pueden no ser dolosos, las alarmas constantes afectan gravemente a la vida cotidiana de las víctimas. “Imagínese lo que es una persona que está trabajando o que está durmiendo y que el dispositivo le pita, le pita, le pita”, ha ejemplificado.

Sobre los recientes informes de la Fiscalía que denuncian errores en los sistemas, ha señalado que si los fallos técnicos han derivado en archivos provisionales, esos casos deberían reabrirse. También ha considerado preocupante que algunos fallos se vinculen con el cambio de proveedor de dispositivos, aunque ha admitido no tener datos directos al respecto.