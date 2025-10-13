50 años del primer atentado de los GRAPO: "No podemos permitir que se pierda en la memoria"

En el marco de la conmemoración de los 50 años desde el primer atentado oficial del Grupo de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO), Rafa Latorre entrevista en 'La Brújula' a Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Los GRAPO asesinó a 93 personas e hirió a otras 95.

El Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo en Vitoria ha inaugurado la exposición '50 años de plomo 1975-2025: La senda sangrienta de los GRAPO'. La muestra recorre la trayectoria criminal de esta organización de extrema izquierda que asesinó a 93 personas y dejó casi un centenar de heridos. Incluye material audiovisual y testimonios de víctimas como el de Eva María Torrebejano, hija del policía nacional Juan Torrebejano Hita, que quedó tetrapléjico tras un atentado en Sevilla en 1979.

La iniciativa busca "saldar una deuda con las víctimas tan olvidadas y desconocidas", afirma Ladrón de Guevara. "Poner en el centro de la exposición a las víctimas y dar a conocer esas 93 historias de asesinados y casi un centenar de heridos".

El objetivo es ofrecer un relato documentado de una parte importante y dolorosa de la historia reciente de España que, en palabras de Ladrón de Guevara, "no podemos permitir que se pierda en la memoria".