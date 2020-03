El cuaderno de Chapu: Guapa, tú

Opinión en la brújula

Traigo que a mí lo de ley de libertad sexual me suena a oxímoron de Santa Teresa de Jesús. La izquierda, como ahora es una religión, en lugar de redactarte una ley, te hace un poema místico. Sigue danzando en mi cabeza lo de 'Sola y borracha', llegarás a casa y me recuerda que hace tanto que no llego a casa pedo que no sabría decirte cuándo fue la última vez.