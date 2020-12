EducaAcción: 9 hábitos para una mente eficaz

Juan Carlos Cubeiro es Presidente de 'Europe About My Brain institute' socio IDEO; Consejero HUAI y autor de La Sensación de Fluidez y Liderazgo. En La Brújula nos habla de cómo obtener hábitos para mantener una mente efectiva. "En la medida en la que somos felices tenemos éxito", asegura Cubeiro.

Los 9 hábitos para una mente eficaz

"El cerebro no está diseñado para que seamos felices, está diseñado para sobrevivir. Entonces le da el triple de peso a lo negativo que a lo positivo pero tenemos que tener cuidado, porque nos ponemos en lo peor", explica. El experto insiste en la idea de que el cerebro es "práctico a cualquier edad". "El cerebro no distingue entre lo que uno piensa y hace, sabemos que es bueno hacer ejercicio pero si no lo hacemos no lo interiorizamos", explica Cubeiro, que nos desvela los nueve hábitos para una mente eficaz: propósito (para qué); elegir las ideas buenas y valiosas que están en nuestro cerebro y "no simplemente reaccionar a lo que nos envían algunos medios"; marcarnos objetivos, descansar; relajarnos; la alimentación; el mindfulness; el ejercicio físico; estar con gente tónica y no tóxica; el optimismo inteligente y aprender continuamente.

¿Debemos deconstruir el sistema educativo? "Tras este covid deberíamos haber aprendido al menos que la educación es la mejor inversión que hay. Insistamos en que no hay cosa más rentable que invertir en educación", cuenta. Cubeiro asegura que debemos cambiar la "instrucción" por "educacción".