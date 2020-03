Diario de una enfermera: "No quiero imaginar lo difícil que será decidir a quién dejas morir"

Esta enfermera comienza con la sorpresa de estar viviendo una situación tan irreal como la actual. "Todavía me cuesta creer lo que está pasando". "Nunca imaginé que estudiando enfermería en el Siglo XXI tendríamos que utilizar la medicina de guerra".

A pesar de todos los reconocimientos desde balcones y ventanas, redes sociales y cartas, esta enfermera deja claro que no son dioses, ni héroes. "Somos personas", afirma. Porque sólo piensa en lo peor: "No quiero imaginar lo difícil que será elegir a quién dejas morir y a quién no".

Y relata el día a día de esta extraña guerra que inunda al país. "Sales de casa con la sensación de ser privilegiada por ayudar a los demás". Aunque reconoce que "llegas al trabajo y entra el miedo. Mientras te enfundas el traje de protección piensas en que hace días no ves a los que más quieres". "Un día más es un día menos", expresa.

Pero termina insistiendo en que no "somos héroes ni heroínas" y elogia el trabajo de los demás: "sin la gente que se queda en casa para ayudar a reducir el contagio no podríamos trabajar".

