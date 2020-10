El cuaderno de Chapu: "Mi polonita"

Traigo las notas del 15 de octubre, Santa Teresa de Ávila, patrona de escritores y de cuadernos. Teresa de Jesús decía que cada uno debía de saltar de su sombra a su sol, pero Illa ha anunciado que se deberá de acreditar debidamente las razones del desplazamiento. No, a ver si ahora se va a poner todo el mundo a saltar de su sombra a su sol.

Amanece en Visegrado, que no es poco, el Consejo Europeo le dice al Gobierno que tiene dudas sobre con la reforma de la elección del Consejo general del Poder Judicial y con lo de Rosalía, que no llama. Dice Rufián que ojo con la reforma, no vaya a hacer la derecha en un futuro lo que está haciendo la izquierda ahora. No importa lo que haga el gobierno. Se trata de si el gobierno es de uno. Descubrió Carmen Calvo que había una línea entre Wuhan, Pekin, Milán, Madrid y Nueva York, pero igual hay otra entre Hungría, Polonia, Carmen Calvo, la Comisión de Venecia y Santa Coloma de Gramenet.

Luego está lo de Mi Polonita, la Polonia moral donde me han dicho que no puedo arengar a los camareros porque soy un señorito. Es muy cómoda esta cosa censitaria donde no puede uno decir nada si vive uno en, si vota a, si es hijo de y mucho menos si tiene uno esta cara de oligarca y en general de pijo. A España y a mí, para ser ricos solo nos falta el dinero.