El cuaderno de Chapu: "Oh, Simón, fakir de pandemias"

EN LA BRÚJULA

Traigo las notas de día 52 del Estado de Alarma. Lo bueno de este lío del Estado de Alarma es que hemos dejado de ver a todas horas la sitcom de Fernando Simón. Lo del comité de expertos ha sido como los diez negritos y Fernando Simón es el último negrito. Ahí está el hombre fusible, fakir de mil pandemias, como un personaje de una canción de Battiato. No es que no te dé las cifras es que te las declama con leve susurro. Si Fernando Simón no hubiera sido Fernando Simón hubiera sido, no sé, un poeta iraní.