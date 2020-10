El cuaderno de Chapu: "Casado salió del armario"

Traigo que con todas las cosas que pasaban en España, los analistas concluían que Casado estaba buscando el tono del PP. Daban ganas de regalarle un afinador. Sánchez se te aparecía en cualquier parte, como un gato de Alicia en el País de las Maravillas del Estudiantes.

Casado quería estarse siempre quieto, pero no sabía muy bien dónde. Un poquito para acá, no, un poquito para allá. Siempre se estaba buscando. Había un follón en mi Españita y uno se lo imaginaba en una búsqueda de sí mismo. Buscándose casi socráticamente, casi de quedarse privado frente a la máquina de vending de Génova. Y cuando se encontraba, al día siguiente se montaba otro lío y tenía que buscarse de nuevo.

¡Madre mía, muchacho de Palencia, qué discurso!

Desde que llegó Vox, Casado no estaba cómodo en ninguna parte, hasta que dijo "Señor Sánchez, Señor Abascal", y dijo "No somos como como ustedes" y ¡Madre mía, muchacho de Palencia, qué discurso! Iba hablando como si se liberara, como si saliera del armario del centro, como si estuviera quitándose de encima un yugo y no sé si también de unas flechas.

Así fue haciéndole el cancel a Abascal, que daba lástima, aunque menos que Iglesias viendo cómo desmoronaba el rollo del fascismo everywhere, subió a la tribuna a balbucear. Hasta Sánchez, que en los debates del Congreso parece que está intentando recordar si apagó el fuego a las lentejas, se puso a pensar y se bajó de la burra del CGPJ.

Ahora veremos quién vota al PP y quién vota a Vox, pero al menos cada uno sabrá qué es lo que está votando.

