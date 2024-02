El cuaderno de Chapu: "También eres un fascista si no te gusta el tema de Eurovisión"

Hoy traigo apuntadas las hojas de este cuaderno con barruntos de primavera precipitada. Por ahí lejos se viene abril como un atropello de pájaros y flores. El sol, la ventanilla abierta, la prisa de los almendros… De madrugada, los mirlos que se encaraman a la antena de la casa de enfrente cantan más que la Nebulossa.

A mí lo de decir zorra para escandalizar me parece tan antiguo como escandalizarse por decir zorra. En 1983, las Vulpees decían zorra y un servidor no había descubierto aún ni los catálogos de lencería. Zorra, zorra zorra, dicho así, como el que pinta un pene en la pared, zorras que cantan zorras que hablan, zorras a tutiplén, tanta zorra que el cuaderno parece una fábula de Jean de Lafontaine.

Yo escuchando la canción no me parece una apología de la promiscuidad, sino más bien una reflexión de cómo se asimilan las etiquetas injustas que hacen de uno. Si habláramos en serio, el orgullo de zorra no lo acabo de ver.

Luego llega Pedro Sánchez Sánchez a decir que la fachosfera prefería el ‘Cara al Sol’, esto es que también eres un fascista si no te gusta el tema de Eurovisión.

Igual entendería mejor los estereotipos, si en lugar de una zorra se define un facha de postal. Un facha empedrado, un facha que llega tarde. Si me das a elegir entre insultos, entre zorra y facha, no sé cuál resulta más provocador. Vamos a ver si cambiando la letra, Sánchez le encuentra el sentido a la letra, a los fachas y a la poesía, que diría así:

Ya sé que solo soy un facha

Si voy a los toros, facha.

Si voy a misa, facha, facha, facha.

Si me parece mal la amnistía,

Soy más facha todavía.