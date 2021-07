El cuaderno de Chapu: "Pedro-Handsome-Sánchez -Muy-caliente"

Notas del 22 de julio. Por los platós de Estados Unidos se mueve Pedro Sánchez mejor que Fred Astaire. Sánchez habla fluido inglés porque todo lo hace fluido y siempre canta bajo la lluvia, baila dando vueltas agarrado a una farola y menea un sombrero que somos yo y usted. Sánchez habla inglés y es lo contrario a aquel chiste de un navarro que iba a Kentucky y que no sabía hablar inglés y que se había aprendido: “ONE Ticket to kentucky” y cuando la de la ventanilla le preguntaba “On the bus?”, respondía: “A Kentucky, ya te he dicho”

Los gringos descubren cosas y ahora han descubierto a His Pedrity. La revista Metro Style ha titulado: “¿Por qué habla todo el mundo del primer ministro Español conocido como Mr Guapo, escrito Handsome”. Como lo cortés no quita lo caliente, así que están con él como el volante de un coche que aparcado en el aparcamiento del Mercadona de Écija una tarde de agosto. El texto dice que está abrasadoramente bueno pero de una manera muy de Señor Español, no como Trudeau que tiene cara de frío y te dan ganas de echarle una manta por encima.

Uno de los párrafos relata como la moción de censura la ganó por los pelos en una maniobra muy picante. La crónica ahonda en la idea de que es “Muy caliente” y puede parecer irrespetuoso, pero si lo piensas bien, es mejor que cosifiquen al presidente del Gobierno a que hagan chistes con la deuda del 125% del PIB.

Y el sanchismo tiene ese aire de ganador que resulta profundamente gringo. Ah, Sánchez, barras y Estrellas, repellao de la Casa Blanca, Sánchez Globe Trotters y vuelo sobre el Pacífico en el Air Force One, two y three. Tirarán las estatuas de Colón y pondrán una suya.