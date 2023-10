El cuaderno de Chapu: "Los partidos van más a la consulta del Rey que a la del médico"

Hoy he apuntado que los partidos van más a la consulta del Rey que a la del médico. Cómo me gustaba aquel chiste en que dos señoras de Cádiz se encontraban en el ambulatorio y una a la otra le decía “Hace tiempo que no te veo en el médico” y la otra respondía: “Es que he estado mala”.

Y traigo el rifirrafe de Óscar Puente en el AVE de Pucela por un tipo muy maleducado, le pregunta por Puigdemont el descarado. No importa si eres fachita gorilón o alegre divorciado, en Españita si eres un gilipollas, vas perder la razón. Por un momento uno duda entre saber quién es la víctima y quién es el matón.

Óscar Puente el pobre no es Conrad Adenauer, pero se merece que lo dejen en paz los opositores de vagón. Bien pensado, antes se hacían escraches como Dios manda, sus tartazos, salivazos, empujones, emberrenchines. Ahora se mete con un diputado un tipo que viste pantalones arremangados y mocasines.

El suceso me ha dejado circunspecto y pensativo vez la izquierda provoca una quiebra de la convivencia, busca en el espacio público el enfrentamiento abyecto, un matonerío de tribuna pero en el andén.

O es que la izquierda, tan de barricadas, de lucha antifascista y de poner el cuerpo, digo que la gauche que salía a la calle como si fuera una canción de Kortatu, ahora se vuelva quisquillosa, delicada, afectada en ademanes y melindres con los que no son sus afines. Yo escuchaba al tipo del vagón y solo podía pensar en que cómo se puede uno subir a un AVE con pantalón pirata, castellanos y sin calcetines.