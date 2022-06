El Cuaderno de Chapu: 'La oltraizquierda'

Dimisión de Mónica Oltra imputada por encubrir presuntamente un caso de abusos sexuales por el que fue imputado su exmarido. Brújula en Segovia y final de la primavera. Llevamos diez horas de verano, a algunos ya se les está haciendo largo. José Peláez, antes conocido como Magnífico Margarito reniega del verano en una consecución de gemelos tatuados, arroz pasado y música mala. Pobres criaturas antiveranistas, qué veranos no habrán tenido.

Peláez me dice que no es lo mismo pasar el verano en Donosti que en Pucela, y yo digo que tampoco en la oltraizquierda y el yolandismo. Yolanda auguraba un nuevo tiempo en el que mi Españita sería acunada por las madres amantísimas del Yolandismo tenacista. Maridaría con el sanchismo y crearían una nueva super raza de guapura y progresismo. Esto tuvo su cumbre el día en que contaron que Yolanda le hacía el pelo a Oltra en el coche oficial. Si no dimite hoy a Ximo le salen canas de la angustia. La puñetera vida.

Todas las cosas adquieren últimamente un aire circunstancial y transitorio. Me refugio en la quietud solemne del Acueducto por cuyos arcos cruzaron los siglos. Y la ciudad yendo a dar al Eresma allí abajo como los chiquillos cuando saltan de los muelles del Caribe. Lo escribió Machado: “Torres de Segovia, cigüeñas al sol”.

Me gustaba Oltra, ese aire suyo como de nerdie de campamento de música, con once años de tiró en el suelo de la casa untada en ketchup como si fuera sangre junto a un cuchillo para saber si su hermano de seis años la quería de verdad. Cuatro años después, entró en política y se hizo un futuro pidiendo que dimitieran los cargos púbicos imputados. Cuando la imputaron a ella, le montaron un ongi etori fallero y Baldoví de Compromís bailaba como el monitor del gimnasio de un crucero. Hoy ha dimitido, para salvar el proyecto. Son unos héroes.