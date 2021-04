El cuaderno de Chapu: “Una muerte segura”

Traigo este quince de abril sin besos. Arrastro los pies camino del levantamiento del Estado de Alarma. De la noche a la mañana se viene esta cosa de que hemos derrotado al virus, ¿otra vez? Otra vez. A día de hoy vivimos en la oscuridad ultraliberal cochina y casi francesa de Madrid, oui monsieur, pero en tres semanas saldrá el sol porque Sánchez le dará al interruptor. Oh, Sánchez escribió el libro del Génesis, el del Apocalipsis y el Manual de Resistencia. Levantará el Estado de Alarma. Al cielo con él. Según Carmen Calvo, esfinge subbética, la prohibición de la movilidad no impide los confinamientos, con lo que uno se pregunta por qué estamos entonces bajo el estado de Alarma. Lo declaró porque le convenía. Lo finalizará porque le conviene. Este es el Gobierno que escucha a los expertos, pero a los expertos en encuestas.

Ahora proponen que la vacuna de Astrazeneca sea voluntario. Yo me la pongo con tal de no morir de Covid o de aburrimiento. Seis trombos produjo la vacuna de Janssen en seis millones de personas antes de que pararan su distribución hasta que se compruebe que cumple hasta los últimos estándares. Me recuerda al náufrago que no se sube al barco que lo rescata porque no cumple la normativa de chalecos salvavidas. El tal Doctor Fauci paró la distribución de la vacuna hasta que sea segura. Es seguro no ponerse la vacuna. Mucho mejor coger el covid que es 10.000 veces más mortífero. También provoca trombos y un montón de cosas más. Se da la paradoja de que sin vacuna tendremos una muerte segura.