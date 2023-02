El cuaderno de Chapu: El mote de Tito Bernie se impregna de la familiaridad del cohecho y de la cosa patriarcal

Traigo en mis notas a Tito Bernie, que es como llamaban a Juan Bernardo fuentes Curbelo. Oh Tito Ernie, diputado del PSOE por Canarias detenido por una trama de mordidas a empresarios a cambio de favores políticos llamada Caso Mediador. El mediador, cómo mediaba. Presuntamente e traían a los empresarios a Madrid, los llevaban al Congreso, de señoras, y de fiesta. Yo creía que la gente venía a Madrid a ver el Rey León.

Hay mucha literatura aquí. El mote de Tito Bernie se impregna de la familiaridad del cohecho y de la cosa patriarcal. El mediador: un nombre frío, práctico. A un general de la Guardia civil lo llamaban Papá y quería que colocaran en una empresa a su amante, apodada chocho volador. Llamaban bolígrafo al dinero: “Trae bolígrafo”.

Todo viene impregnado de la épica irresistible del trinque de los años 80. Tanta obra en B, tanto traje, tanto estudio no realizado, tanto pitufeo. Yo te doy una concesión y tú me pones un maletín o mejor dos, que es como se ha trincado toda la vida de de Dios.

Entiendo las debilidades del ser humano: hacerse rico, ponerse pedo y encamarse. Aquí se reivindican las pulsaciones naturales del hombre. Cuando alguien me dice que no le gusta el dinero, empiezo a sospechar. Ese atenuante de la malversación sin ánimo de lucro es terrible. Si no quieres la pasta para ti, es que la quieres para cosas peores. Si uno roba para pegarse una fiesta, bueno. Robar para llevar a tu país a la ruina, siempre es peor. A mí, si me dan a elegir entre los pirados de Cataluña, me quedo a Tito Bernie dónde vas a parar.