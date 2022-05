El cuaderno de Chapu: 'Llamadle Ismael'

La cosa de Yolanda Diaz se llamará Sumar porque restar quedaba feo. Cada vez que un político dice Sumar significa que le tienes que apoyar a él. A Podemos, el liderazgo le sobraba y ahora le falta. Tenían un líder mesiánico y cristoide y Galapagar era un poco el Palmar de Troya, ahora lo van a sustituir por una adveración mariana de Fene.

Todo pasa en Galicia. A Don Juan Carlos le han hecho un ongi etorri en Sanjenjo -Sanxenxo- la gente de la vela. Llamadle Ismael. Mi Españita se enreda en estas cosas, por ejemplo el nombre de Sanjenjo, que se dice Sanxenxo. Viene de Sancti Genesii, de San Genesio, Ginés, Xinés, yo qué sé.

Ley 3/1983, del 15 de junio, de normalización lingüística, dispone en su artículo número 10 que los topónimos de Galicia tendrán como única forma oficial la gallega.

Estaría muy mal españolizar los topónimos del gallego si antes no se hubieran galleguizado del latín. A mí como me dicen Chepu, Pacho y Pocho Paloza, Pazola y Apapolaza, me podéis llamare como os dé la gana y yo puedo decir Sanjeno, dime una frase con Sanjenjo. Dame pan y dime Sanjenjo.

Si el Rey no se hubiera ido a Dubai, ahora no sería un problema su regreso. Igual hay una Españita que pretendía un destierro de los Borbones y lo que va a haber es un regreso en loor de multitudes juancarlistas. Porque España era juancarlista, después fue felipista y será leonorista.

Todo lo sagrado viene del agua y al agua va. Anda el día un poco entre ceremonia surfista de Oahu y procesión de la Virgen de la Soledad que llegó a Elche por mar en un baúl con las partituras del Misteri de Elche y el Rey trae un mensaje: “Defraudó impuestos pero hizo la transición, pero defraudó impuestos, pero hizo la transición, pero defraudó impuestos”.