El cuaderno de Chapu: Joxeba Pagazaurtundúa, agente 00201 de la Ertzaintza, escribió con letra redondilla que iba a morir a manos de ETA

Traigo la carta expuesta en la muestra del Memorial de Víctimas del terrorismo en la que que Joxeba Pagazaurtundúa le escribe al Consejero de Interior Javier Balza diciéndole: “Cada día veo más cerca mi fin a manos de ETA”. Poco después sonaron cuatro tiros en el Daytona de Andoain. Por la memoria de mi tierra va Joxeba con su muerte a cuestas y con su compromiso escrito en esa carta de amor descabellada, nota como de decir que te he dejado la cena en la nevera, papelillo de apuntar que falta pan, leche, leche, esperanza y libertad. Hoy en mi cuaderno dejo una hoja de silencio para esa hoja en la que Joxeba Pagazaurtundúa, agente 00201 de la Ertzaintza, escribió con letra redondilla que iba a morir a manos de ETA.

Llevo conmigo ese papel fundacional de lo que somos, tabla de la Ley de los justos, de los buenos, de los valientes, de la gente que merece la pena, pero qué pena. Esto en un tiempo y un lugar en los que otro miraron o miramos para otro lado, en el que otros callaron y siguen callando. Pero somos los hijos de los que se quedaron, de los que no renunciaron, de los que murieron a sabiendas que iban a morir, que es como mueren los héroes. No hay mayor tragedia, ni tampoco mayor regalo, por eso hay que conservarlo en mil memoriales y no escupirle encima reconciliaciones oportunistas, pasos de páginas y no sé cuántos mil contextos que hoy aquí ante la nota de Joseba, me resultan aún más miserables.