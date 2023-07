El cuaderno de Chapu: "Igual no es buena idea que España le pida a Puigdemont a la vez el gobierno y pena de prisión"

Traigo que me han quitado el cabestrillo y ya puedo levantar el brazo, el izquierdo, naturalmente. Lo mejor de llevar la mano libre es que ya no me pregunta la gente “¿Oye, qué te ha pasado?”. Porque parecen preocupados, pero cuando les digo que me he caído de mi moto la Princesa Ana, me dicen: “Ay, la moto”. Ay, la moto, qué quiere decir, eh. Ay, la moto, me dicen los corredores del encierro, los fumadores y los que envían los WhatsApp mientras conducen.

Lo peor de los accidentes de moto es la turra que te dan si sobrevives. Al menos estás vivo, me dicen, pero para que te den esta turra, igual más vale morirse. Bueno, la moto, a tu edad. bla bla bla. A tu edad. A qué edad. Cuando me preguntan que qué me ha pasado ya respondo que me había pegado una coz una mulilla, que me había arrollado un cabestro, que me ha llevado un manojo de globos de Dora la Exploradora, que me lo he hecho haciendo el amor en la playa. Un mal gesto, ya sabes.

A moto pasada, estoy contento, aunque el hombro cruje como mi españir. En el día de Santiago, PP van rezándole a Nuestra Señora de la repetición electoral, verdadera patrona de España. Y en el PSOE han empezado con la novena a Carles Puigdemont que dibuja líneas rojas sobre el cielo gris tubería de Waterloo. La postconvergencia habla desde aquella distancia belga, un poco desde el absurdo de una escala imposible, desde una importancia sobredimensionada y a la vez ridícula un poco como de maneken pis con pelazo de fregona.

Igual no es buena idea que España le pida a Puigdemont a la vez el gobierno y pena de prisión, pero bueno, ellos sabrán.