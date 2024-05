El cuaderno de Chapu: "El gañote español, que no aplica con lo de Gómez porque necesita que el que va de gañote sea un tieso. Si el que pide es la mujer del presidente, se llama de otra manera"

Hoy traigo las notas del 29 de mayo, con este calor llueven del cielo los Swifties y los software gratuitos para los máster. Los swifties merodean la tarde caliente alrededor del Bernabéu. Van de aquí para allá, con el cosplay y la entrada de mil pavos y una galvana como de haberte abandonado la mujer, la madre y el gato, con la mirada de los mil diazepanes que dice Juanito Hernando. Los cogería de las solapas y les diría: “Vive, niño, que tu padre te ha pagado la entrada y el disfraz y no disfrutas”, pero me monto en la moto y me voy por ahí con mi crisis de los 45. Luego me entero de que Oscar Puente fue concierto. A la izquierda le gusta mucho Taylor Swift. Bien. A mí me parece peor que el sexo sin ganas.

Hay sesión de Control de la Oposición, Sánchez dijo doce veces fango. Tanto decir fango, la palabra va transformándose en mi cabeza hasta alcanzar significados distintos. En estos días, fango me suena a nombre de labrador retriever color arena.

Hay más financiadores de los asuntillos de Begoña Gómez que labradores retriever. Hoy ha publicado el Confidencial que Indra, Google y Telefónica le pagaron un software de 150.000 euros por la patilla, con perdón.

Siempre admiré el gañote español, que no aplica con lo de Gómez porque necesita que el que va de gañote sea un tieso. Si el que pide es la mujer del presidente, se llama de otra manera.

Begoña exigía aparecer como licenciada sin serlo. A mí me parece bien eso de licenciado por la universidad del mundo. Pero si te parece mal, es que estás loco. Un juez loco, un sindicato loco, la Audiencia Provincial loca, la guardia civil loca, la prensa loca, la oposición loca, un loco fango. Por lo general cuando uno cree que todo el mundo está majara, porque el loco es uno.