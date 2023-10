El cuaderno de Chapu: "Al final siempre están el verano y Puigdemont"

Hoy he apuntado las notas de este 65 de agosto que no termina de irse. Ansiamos que tras cualquier nube aguarde el otoño con el frío y el chaparrón y al final siempre están el verano y Puigdemont. Si para fijar la investidura de Feijóo Armengol, oh chimo bayo de la Carrera de San Jerónimo, digo que si Armengol llamó a Moncloa, es que dentro de Armengol está Sánchez. Si ahora retrasa la investidura porque Sánchez espera a la decisión de Puigdemont es que dentro de Armengol está Sánchez y dentro de Sánchez está Puigdemont.

Antes todo socialista llevaba dentro a Rodríguez Ibarra. El expresidente de Extremadura anda escandalizado porque la amnistía equivaldría a sacar de la cárcel a los violadores. Pero Don Juan Carlos. Eso en el sanchismo ya ha pasado.

Allá donde miro hay un dislate y ditirambo. Los del fútbol Retiran el nombre de Alfonso Pérez al estadio del Getafe por decir que el fútbol femenino y masculino no son comparables. Yo creía que ese era el problema.

A ver quién es Alfonso Pérez, señor de Getafe que nunca jugó en el Getafe. Muy bien. Los ofendidos le retiran su apellido al estadio, como hicieron en Cádiz con el Ramón de Carranza presunto alcalde franquista. Ojalá al de Getafe le pongan Estadio Carles Puigdemont.

El nombre de un estadio es algo sagrado hasta que le ponen el nombre de una inmobiliaria de Whangzhou. Podrían hacer con el Alfonso Pérez lo que hicieron con el Ramón de Carranza, que había gente que quería ponerle Carranza, Cabrón.

Mucho lío, a ver la Copa del Mundo. En 2030 se jugará en España. Espérate, en España, Portugal, Marruecos, Uruguay, Argentina y Paraguay. El Mundial ha caído muy repartidito.