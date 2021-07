El cuaderno de Chapu: "Si España fuera un donut"

Notas del 21 de julio. Por la A3 se acerca lo que parece una galerna, pero es Chimo Puig. En los 90, mi Españita tenía la Ruta del bacalao y ahora tiene a Chimo Puig. Ahora, pide un impuesto de capitalidad que paguemos los madrileños por vivir en Madrid para pagar las gaitas de otras regiones de las que se va la gente por lo que sea. Se supone que el mismo impuesto tendría que pedirle Castellón a Valencia y a Castellón, la Vall d’Uxó y a la Vall D’Uxo otro sitio y así consecutivamente hasta que pongamos un montón de pasta donde no haya nadie.

Y opina que ahora que lo pienso, Al impuesto de los privilegios de la capitalidad de Madrid habrá que restarle el impuesto de la playa, de la brisa del mar, de la paella y del paseo en barquita por la Albufera con la novia. Un nuevo modelo de país en el que como cantaban los Mártires del Compás, si España fuera un donut, Madrid no existiría, Albacete tendría una playa y tú estarías a la verita mía.

Ahora que me acuerdo, yo fui de Donosti porque no encontré allí un trabajo y porque sin euskera no podía hacer ni de rey mago en la cabalgata. Ahora, voy a tener que pagar una pasta. Llevo años escuchando que soy un idiota por vivir en Madrid, por la m40 en hora punta, los suicidas del viaducto, la neurosis, la boina, y la tabarra de que aquí y allá te haces cuatro recados en una mañana. En Madrid aceptamos que nos llamen idiota, pero que nos cobren, ya parece demasiado. Cuando llegué a Madrid, andaba con miedo de que me dieran el palo, nunca pensé que vendría a atracarme el presidente de la Comunidad Valenciana.