El cuaderno de Chapu: "Don Emiliano como en Podemos, cualquier día coge la puerta y se queda"

Hoy traigo que Pedro y Yolanda están en Bruselas a comer moules et frites y quizás a visitar a Puigdemont, Maneken pis de la postconvergencia. Bruselas, cuando te va bien, es magnífica, la Grande Place, detenerse ante las fachadas doradas, dar un paseo en coche de caballos. Allí hay unos coches de caballos con caballos percherones con bastante mala leche, una vez uno me pegó un mordisco.

Me contó un hagiógrafo de Puigdemont que había crecido en una familia de contrabandistas y que de ahí le viene su tendencia a, cuando se pone la cosa fea, cruzar la frontera. Llegados a este punto, para Puigdemont escapar sería volver. Sánchez se le parece bastante, pues también cogió el Peugeot y ahí lo tienes al tío. Yolanda en cambio no sabe de qué va este asunto y va por el mundo en una inconsciencia que a algunos todavía les seduce. Pero, a Yolanda le falta maletero.

He leído que Puigdemont le pide a Sánchez el oro y el migrante racionalizado magrebí. La amnistía, un dineral, la nación catalana y los Rodalíes, no os olvidéis de los rodalíes, rodalíes de la tierra prometida. En la poesía independentista, la exigencia de los Rodalíes es un símbolo de algo. Esto y lo otro, y los rodalíes. Como Juan Ramón utilizaba los pájaros y las flores para referirse a la belleza, el indepe nombra a los rodalíes como símbolo de algo, pero si te digo la verdad aún no he alcanzado a saber el qué.

Page ha salido a decir que se planta y que no puede ser que se conceda la nación catalana. Don Emiliano como en Podemos, cualquier día coge la puerta y se queda.