El cuaderno de Chapu: Por cómo pronuncia Sanxenjo un español, no sabes lo que opina del Rey, pero te puedes hacer una idea

Traigo que este país es de tal manera que va más gente a los ongietorris de los etarras que a esperar al Emérito a la vuelta del exilio. No sé. Cuentan que un solo espontáneo a saludarle con una bandera pequeñita, ¿cómo así? Lo sé porque salió en la crónica de Jabois que es de allí, sanjenjí o sanxenxí. Ah, me gusta mucho esto de sangenjo que los gallegos dicen que no existe como supongo que para los ingleses no existe Nueva York y es New York. Cómo se pronuncia Sanxenxo si no decimos Paris. Dicen que hay que decir Sanxenxo porque lo dice la Ley, así va alguna España diciendo Sangenjo como si fueran el maquis o algo o como un signo de no sé qué españolía golfante, provocadora y divertida y otros dicen SanGenjo como con taconazo y con firmeza preconstitucional que se expresa en unas jotas adustas como los franceses cuando dicen Julián Lopez el Juli.

Por cómo pronuncia Sanxenjo un español, no sabes lo que opina del Rey, pero te puedes hacer una idea. Quieren que la visita del Rey sea discreta. Discreta como qué. Como que no venga, no sé. Como que no exista, como que muera en el exilio habiendo hecho cosas que están mal, sí, pero es que está el país hasta la bandera de miserables, que no se cabe en este país de hijos de puta, pero tienen su derecho a ir por ahí, a hacer sus cosas, y me parece bien porque en este país si no tienes que estar en la trena, pues puedes ir a donde quieras. Anda por España el Rey de España, que se portó mal con Hacienda. Otros peores andan por ahí y no se dice nada.