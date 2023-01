El cuaderno de Chapu: "Antes te ponían las maletas en la puerta, ahora te hacen una canción"

Traigo apuntado que empezó la semana sonando la canción de cándido Conde-Pumpido, eh, qué nombre, con esa a en todo lo alto esdrujuleando en el Cán y después baja al compás de dido-con-de-pum-pido, es un apellido aliteador con con twerking, conga y perreo. Digo que veníamos cantando lo de codepumpido y ahora solo existe la canción de Shakira.

Shakira canta una canción en venganza por la infidelidad de Piqué. La otra le comía la mermelada. La canción es mala como para irse de casa. Antes te ponían las maletas en la puerta, ahora te hacen una canción. En dos días mi Españita ha analizado la canción desde arriba, desde abajo y desde multitud de curiosas perspectivas y desde todas se ven los cuernos de la pobrecita Shakira.

Dice que ahora la mujer herida no llora, al final solo vamos a poder llorar los hombres. Dice no sé qué de un Casio. En realidad, no lo he comprendido bien. Hay cantantes en español a las que se les entiende mejor en inglés. Dice que la mujer herida factura, esto es que la colombiana esta monetizando la cornamenta. Mírala, dice la gente: adornada, pero rica.

Para algunos, ella es una heroína. Yo que respira por la herida. No te preocupes mi Shaki, de los adornos, mi amigo Laza me dijo cuando me los pusieron a mí, que los cuernos son de leche como los dientes, que se caen. Un día te miras al espejo y ya no están allí.