El cuaderno de Chapu: Mortales y orgullosos

Todo lo redescubro con mis perros como un explorador: las semillas de los plataneros, la tierra mojada, los brotes que se estallan en las ramas como suicidas verdes limón. Los gorriones disputan ruidosamente en los carriles vacíos las migas que dejaron caer los últimos niños de mi Españita. Me animan mucho los pajarillos, con su joventud parda y sus pechos orgullosos , su ruido y su bronca. El gorrión es un pájaro-pibe, es el chiquillo del aire.

El Whatsapp está insoportable, salvo porque me cuenta que ha nacido Mar. Hoy he visto el Mar. Vibra mucho, el teléfono. Me dice Paquito que ha muerto Edichka Limonov, que fue a la guerra por placer. Limonov alcanzó el Nirvana limpiando la pecera de un oficial de una cárcel en Siberia y España lo alcanzaba a media tarde viendo la rueda de prensa de Pedro Sánchez diciendo que el Estado somos todos. Ja. A Limonov lo recuerdo con los ojos fuera de las órbitas en el PAtio de Caballos de LAs Ventas. Y después en el Guarro de enfrente, sostenía en la mano un botellín de cerveza como una granada Limonka. Fue la tarde de Santanero y Román y hablábamos del orgullo de ser mortales. Eso es lo que nos queda: ser mortales, pero orgullosos. Así lo escribió Gabriel Celaya: