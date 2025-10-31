Constantes y vitales: La soledad no deseada, un problema creciente también entre los jóvenes

En Constantes y Vitales esta semana hablamos de un problema creciente y preocupante: la soledad no deseada, que en ocasiones es crónica y de larga duración. Nuestros amigos de la Fundación AXA junto a la Fundación Once han elaborado un estudio sobre la soledad no deseadas y las conclusiones son preocupantes.

20% de personas en España sufre soledad no deseada

Un 20% de personas en España sufre soledad no deseada y dos de cada tres que la sufren llevan en esta situación más de dos años. Hablamos de estas cifras con Josep Alfonso Caro, director general de la Fundación AXA.

Con él hablamos del riesgo de sufrir soledad no deseada en las grandes ciudades. Josep asegura que la soledad no deseada se creía que se producía más en gente mayor y en las zonas rurales, y no. La soledad no deseada también existe en las grandes urbes y en los jóvenes.

Sobre cómo se combate la soledad no deseada, Josep dice que lo primero es "hablar de ello", ya que sigue existiendo un tabú sobre el sentimiento de soledad. Además, recomienda estar en un ambiente en el que puedas estar rodeado de otras personas.

la soledad no deseada es un problema invisible para la sociedad

"Es un problema invisible para la sociedad", dice Josep, aunque es un problema más creciente y asegura que cree que todos somos vulnerables a sufrirla, ya que 7 de cada 10 personas conocen a alguien que está sufriendo soledad no deseada.