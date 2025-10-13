Constantes y vitales: La importancia de la atención psicológica temprana para una buena salud mental

En nuestro espacio de diálogo, de constantes y vitales y con los amigos de AXA, hablamos del Día Mundial de la Salud Mental. Este día sirve al objetivo de concienciar sobre los problemas de salud mental, combatir el estigma y promover el acceso a servicios psicológicos de calidad.

En el evento de Constantes y vitales, 'De esto hay que hablar' se han combinado mesas de debate, ponencias, testimonios inspiradores y que ha buscado visibilizar la importancia de la prevención, la atención temprana y el bienestar emocional, especialmente en un contexto donde los trastornos mentales han aumentado significativamente en España.

Hablamos de todo ello son José Antonio Luanco, vicepresidente del Consejo General de Psicólogos.

Relación entre la salud mental y el absentismo laboral

"Hay mucha gente que falta al trabajo porque tiene su salud mental deteriorada", afirma Luanco. Además, el experto explica que los últimos indicadores de la evidencia de los partes de baja nos indican que el escalado de problemas de salud mental relacionados con el bienestar psicológico y demás, ha sido muy muy significativo.

El experto dice que no siempre hay que hablar de enfermedad laboral, pero que sí se ha incrementado mucho los malestares relacionados con cómo vivimos y con cómo proyectamos lo que vivimos. "Vivimos en un entorno, en una sociedad que no parece estar dando con claves que permitan que el bienestar sea algo fácil a lo que acceder. Ritmos, condiciones, miedos...".

"Es cierto también que el mundo del trabajo está muy asociado, dependiendo de cómo trabajas, a cómo te encuentras, porque pasas muchas horas al día y al año haciendo eso", ha dicho.

La importancia de la atención psicológica en la Atención Primaria

Además, ha asegurado que la pandemia hizo que se empezara de hablar de salud mental y de la importancia de la atención psicológica y de la importancia de "implementar la atención psicológica para atención psicoterapéutica breve para para atender esos primeros malestares que van haciendo que una persona se doble y quiebre".

"Hoy en día la Atención primaria tiene que constituirse como un servicio muy comunitario, y así conseguir que personas que pueden con ese tipo de psicoterapia breve de atención psicológica en estos espacios pueden afrontar mejor sus dificultades y por lo tanto no empeorar", ha comentado.