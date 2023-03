Radiografía de la dependencia en España: "Cada 12 minutos muere una persona en la lista de espera"

Solicitar las ayudas a la Dependencia lleva tiempo y paciencia. Con el paso de los años se pierden facultades y se necesita ayuda para cosas tan cotidianas como son el aseo, comer, tomar medicamentos. Se deteriora la capacidad para moverse para orientarse y para todo esto se necesita el apoyo de otras personas.

Y esas son las carencias que debe solventar la Ley de Dependencia. Que en teoría están recogidas sobre el papel, otra cosa es la realidad del día a día de los afectados.

¿Cuáles son las dificultades que se encuentran los mayores y sus familias? el principal, la burocracia, que desanima a los solicitantes. Trámites largos y complicados que llegan en un momento en el que la familia debe ocupar casi el 100% de su tiempo a la atención a los mayores, a los que, en un determinado momento, no se puede dejar solos. El tiempo de tramitación supera el año, y en el 20% de los casos, cuando la ayuda llega, el beneficiario ha fallecido.

En 'La brújula' hablamos con José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, asegura que la situación "es dramática". Apunta que "en España, cada 12 minutos fallece una persona en la lista de espera de ayudas a la Dependencia".

Y aunque recuerda que la muerte de estas personas no está causada por no tener la prestación, sí se produce "con una menor dignidad porque el Estado no ha cumplido con la ley para garantizar una serie de atenciones a esas personas tan vulnerables" que cada día suman 126 .

"Si hay gobernantes que no tienen alma, que cojan una calculadora y el sistema de atención a la dependencia genera por cada millón de euros de inversión pública 41 puesto de trabajos estables", explica Ramírez.