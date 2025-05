Mª Jesús Álava: "No se trata de que seamos héroes o heroínas, reconozcamos nuestro miedo"

El apagón que se produjo hace un mes disparó los miedos de muchas personas, por eso la psicóloga Mª Jesús Álava ha participado en La Brújula para explicar cuáles son los beneficios que tienen, de verdad, los tienen; en qué se diferencian de las fobias y qué tratamientos tienen. No obstante, ha expresado que "no se trata de que seamos héroes o heroínas, reconozcamos nuestro miedo, decidamos si necesitamos ayuda profesional", pero sobre todo "por favor, no suframos inútilmente".

"Los miedos están presentes en nuestra vida cotidiana y son parte de nuestro devenir", arrancaba Álava, quien ha indicado que "el mido es una emoción desagradable, pero nos ayuda a sobrevivir", aunque lo más importante, según la experta, es que "ese miedo no limite su vida, es decir, que no esté interfiriendo en su desarrollo personal y social".

Uno de los beneficios que tienen los miedos, tal y como ha explicado Álava, es que "nos permiten identificar el peligro y nos disponen fisiológicamente y neurovegetativo para afrontar de la manera más adecuada esa amenaza", y ha explicado que la principal diferencia con una fobia se produce cuando "se dirigen -los miedos- de forma irracional hacia esos estímulos que no tienen la propiedad de provocar miedo, entonces, estamos hablando de fobias".

Por último, la psicóloga ha mandado un mensaje de ánimo a las personas que padecen estas patologías: "Lo primero que tenemos que decir a la gente que lo padecen es que los tratamientos ahora mismo para afrontar las fobias están muy probados y son muy eficaces". Asimismo, ha indicado que los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los ansiolíticos y la terapia son las principales armas para desarmarlos.