El Black Friday: comenzó con el viernes y ya vamos por una semana

Hoy es día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Una costumbre que a nosotros siempre nos ha sonado un poco lejana pero que se fue colando en nuestras casas a través de series de televisión tan famosas como Friends. “Hola a todo el mundo, Feliz día de Acción de Gracias!”.. No, no, no. “Vamos a mantener en secreto el Día de Acción de Gracias este año… ”

O tan conocidas como la que siguió los pasos de Friends, “Cómo conocí a vuestra madere”. "Acción de Gracias en Nueva York es un momento maravilloso, es un momento para pensar en el prójimo, un momento en el que esa ciudad implacable se vuelve un poco más amable… “

Pero hay que decir que para qué vamos a apuntarnos a Acción de Gracias, si nosotros ya tenemos nuestra Nochebuena para juntarnos y comer pavo si queremos. Así que esta tradición norteamericana no cuajó mucho aquí. Luego nos empezaron a contar que allí, tras este día, comenzaban las compras de Navidad, lo que llamaban el Black Friday, porque ese día las cuentas de las tiendas dejaban de estar en números rojos.

Primero comenzó aquí como una curiosidad, pero la bola fue creciendo hasta el punto de que ya no era un día de compras. Sino una semana. “Lunes, Black Friday; martes, Black Friday; miércoles también, Black Friday… “

Quien dice una semana, dice quince días o más. Lo cierto es que esta tradición norteamericana sí que ha cuajado en nuestro país, incluso, podíamos decir que demasiado. Por eso ya hay quien ha empezado a pensar que quizá se nos ha ido un poco la mano. Si las ofertas son tan buenas como nos contaban al principio (hará unos 10 años) y si, en realidad, nos están vendiendo como una novedad algo que ya hacían nuestras abuelas: empezar a comprar en noviembre todo lo que vamos a necesitar para Navidad.

Sea como sea, desde el sector del comercio creen que podríamos estar ante una buena campaña, a tenor de los movimientos que ya se están registrando.

Las palabras de Jeff Bezos son exactamente estás: "Si está pensando en comprar un televisor con una gran pantalla, piénselo mejor, conserve ese efectivo y espere a ver qué sucede. Lo mismo con un frigorífico, un coche nuevo, o lo que sea. Únicamente reduzca los riesgos".

Son palabras en una entrevista al canal CNN. El presidente de Amazon dice que es mejor guardarse el dinero porque se nos viene encima una recesión.