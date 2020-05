La carta de Ónega: La última declaración de Pérez de los Cobos

Usted, Pérez de los Cobos, había coordinado el dispositivo policial del referéndum y está claro que no se entendió con Trapero. Se entendió tan poco, que confesó que, si hubiera podido, lo habría cesado. Supongo que, por esa declaración y por lo ocurrido aquel primero de octubre, no es usted exactamente el personaje más querido por los independentistas. Y ahora, a juzgar por su destitución fulminante, tampoco es el personaje más querido por el gobierno de la nación.

Según la información oficial, perdió la confianza del ministro del Interior y, cuando un cargo de confianza pierde la confianza, su destino es el cese. Sin contemplaciones, coronel. La confianza es algo personal y vale lo mismo para el ascenso a los cielos que para el envío a los infiernos. Yo creo que en esa nota informativa no se dice la verdad. Creo que no perdió la confianza de Grande-Marlaska, hombre de leyes de quien no diré nada hasta escuchar su versión en el Congreso de los Diputados. Creo que perdió la confianza del aparato de poder que es este gobierno que se autodefine como feminista. Creo que ese poder no permite que José Manuel Franco.

sea procesado por permitir la manifestación del 8 de marzo, a pesar de sus riesgos. Creo algo parecido del doctor Fernando Simón. Y creo, sobre todo, que si PSOE y Podemos coinciden en algo, es en no admitir siquiera la posibilidad de que la Guardia Civil primero y la Justicia después digan algo negativo de aquella manifestación. No admiten que el movimiento feminista lleve esa mancha de haber sido posible foco de contagio. Y creen que sí es cierto que la Guardia Civil está para defender al gobierno. Por eso le cesan, señor Pérez de los Cobos. Investigó demasiado, coronel.