La carta de Ónega a Dina Bousselham: "No va a denunciar ahora a Pablo después de cambiar ya una vez su declaración"

Actividad profesional, según datos recogidos de Internet, politóloga, asesora política y futbolista, aunque en esta última faceta nunca la había visto, señora Bousselham, y bien que lo siento. Superconocida o supermencionada en medios y mentideros, porque hay una causa judicial que lleva su nombre, el “caso Dina”. Razón por lo que se vuelve a hablar de usted, una decisión del Supremo que devuelve esa causa a la Audiencia Nacional para que agote la investigación y la interrogue a usted.

Las preguntas que le hará el instructor podrían resumirse en una: ¿acusa usted a don Pablo Iglesias de haber extraído imágenes de su teléfono robado y de haber inutilizado la tarjeta de memoria de ese teléfono? ¿Denuncia usted al señor Iglesias Turrión? Usted nunca denunció a Pablo, Dina. Por lo que sea, incluso cambió una declaración inicial donde decía que Pablo había inutilizado la tarjeta, para decir en segunda vuelta que no, que no fue Pablo, que Pablo se la entregó en buenas condiciones.

Vayan los oyentes a saber cuál es la verdad de este vodevil, porque aquí ya se hizo un juicio paralelo y en los juicios paralelos hay tantas sentencias como personas. Lo interesante de la resolución del Supremo es que pone a Pablo Iglesias en sus manos, Dina. Lo pone como le gustaría a Pedro Sánchez que se lo pusieran en esos momentos en que Podemos aprieta, que dice Monedero que, si Podemos no lo presiona, gobierna un conservador. O sea, señora Bousselham, que en parte el futuro de este país, en la parte nada pequeña que corresponde a Podemos, depende de usted.

Está usted como la mujer del César en el circo romano: pulgar hacia arriba, Iglesias salvado. Solo tiene que decir usted tres palabras: “no lo denuncio”. Pulgar hacia abajo, giro de 180 grados, lío judicial y tendrá que probar que Iglesias hizo lo que el juez de la Audiencia piensa que hizo. Apreciada Dina, sé que usted no hará eso. No va a denunciar ahora a Pablo después de cambiar ya una vez su declaración. No va a meter en un lío descomunal a su amigo y su partido. Y además, pasó tanto tiempo, casi seis años, que seguro que a esta hora, hora de reflexión, usted está pensando que no vale la pena vengarse de quien sirvió.