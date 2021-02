La carta de ónega a los Sanfermines: "Siempre me pareció un prodigio"

Tampoco este año se podrán celebrar y hace un rato director me comentabas que hoy es 2 de febrero y el cantar que cuenta los días hasta el 7 de julio se nos ha vuelto a romper. Dos años seguidos sin sanfermineros del mundo. Dos años seguidos amigos de Pamplona. Supongo que sentís algo parecido a un largo luto de 5 meses. Luto por un 7 de julio sin vinos, sin encierro sin ese desparrame fiestero pamplonés.

Tengo que confesar que nunca estuve en vuestra fiesta ni siquiera como informador pero desde hace muchos años no falto a la cita desde la televisión que retransmite los encierros y todos los días estuve puntualmente a las 8 ante la pantalla y siempre me pareció un prodigio y cada año me parece un poco más prodigio. He aprendido a cabrearme con los insensatos, he aprendido a mirar a los mozos y he aprendido a envidiar a los que aguantan una semanas de baile y vino y los que duermen en los jardines y a los que la duermen donde les pilla.