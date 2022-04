La carta de Ónega a Ione Belarra: "No sé por qué Pedro Sánchez no le encargó la cartera de Defensa"

Buenas noches, Ione Belarra.

Observará, excelentísima señora ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y Secretaria General de Podemos, que es usted mi debilidad. La tengo en el altar de mis preferencias. Leo con pasión sus declaraciones, porque entiendo que en ellas están las claves de la justicia social en este país, en dura competencia con la ministra de Igualdad y la de Trabajo y Economía Social y el de Seguridad Social e Inclusión, que no hubo gobierno en España que tuviera más ministros y ministerios con el apellido social.

Pero usted me pone, señora Belarra. Me pone, sobre todo, cuando habla de la guerra, que no sé por qué Pedro Sánchez no le encargó la cartera de Defensa. Y me seduce, sí, me seduce, cuando habla de paz. Hoy, por ejemplo. Hoy se puso a la cabeza del pacifismo mundial al asegurar que Europa no necesita más armas ni más tanques. Tiene que decirlo usted en el Consejo de Ministros. Tiene que convencer al presidente de que lo diga él en Bruselas, que seguro que le hacen caso.

¿Para qué queremos tanques, con lo que cuestan, el ruido que hacen y lo que estropean el asfalto? ¿Para qué? ¿Para provocar a Putin? Es lo que le pasó a Ucrania: que tenían un par de tanques y sirvieron de efecto llamada de los tanques rusos, que acudieron en manada a competir con los de Zelenski, a ver cuáles corren más. Lo mismo le ocurriría a Europa y a España: se entera Putin de que tenemos tanques y envía a los suyos, sobre todo para comparar. Muy mala cosa los tanques y las demás armas cuando hay políticos que hablan de guerra mundial, los muy exagerados. Haga un manifiesto contra los tanques, señora Belarra, y se lo firmo.

Y lo que hoy ya me terminó de entusiasmar fue su llamada urbi et orbe: hay que hacer, expresión textual suya, "una movilización masiva contra la guerra2. Qué gran idea, ministra. Hay que levantar a los campesinos, a los obreros de la construcción, a los trabajadores industriales, a los intelectuales, a los bancarios, a los maestros, a los curas y a los pensionistas con carteles de "No a la guerra" como si la estuviese haciendo Aznar. Lo que no dijo, Ione, al menos no se lo escuché, es el lugar de la magna movilización. Pero no hace falta: conociendo su documentada información, seguro que está pensando convocarla en Moscú.