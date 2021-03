La Carta de Ónega: "Habéis ganado peluqueros"

Estaba yo pensando, mientras escuchaba las informaciones de los autónomos y los sectores que se quedan sin ayudas, que gobernar no es tan fácil. Quizá por eso Pablo Iglesias abandona de vicepresidencia. Es bonito cuando anuncias la caída del maná. Por ejemplo, cuando el señor Sánchez comunica 11.000 millones para los sectores más castigados por la pandemia. Es complicado, incómodo, impopular, cuando hay que decidir quiénes son los beneficiarios, qué sectores, qué empresas, qué autónomos. Y como el dinero no es de goma, muchos son los que reciben, pero muchos los que se quedan sin nada. En la lista de la nada he descubierto tiendas que he frecuentado; autónomos cuyos servicios he buscado, y estás tú, mi peluquero.

Permíteme que te escoja como símbolo de una exclusión. Querido Juan. ¿Cuántos años llevas cortándome el pelo? Tantos como tiene la democracia. Te he sido más fiel que a las otras partes de mis matrimonios. Ningún otro profesional puso su mano en mi cabeza. Y tampoco ningún otro profesional sabe tanto de mi vida, de mi pueblo, de mi familia y hasta de mi salud como tú. Una peluquería de confianza es un confesionario. Ahora muchas forman parte de los centros comerciales, pero quedáis los de barrio, los barberos de antaño y de las novelas. Y un día llega el coronavirus. Y nos aconsejan la distancia social. Y tú estás allí. Y yo estoy allí. Con mascarilla, pero tan cerca como el dentista. Y por tus manos y por aquel sillón pasan gentes que pueden tener el virus. Y tú tienes miedo. Claro que tienes miedo como yo, pero eres un servicio público esencial, por cierto, gracias a Isabel Díaz Ayuso. Y por eso no has cerrado, pero durante meses te has quedado sin clientes.

¿Y ahora te dejan sin ayudas directas? Si no estás en la Comunidad de Madrid, temo que sí. Yo nada te puedo dar ni te puedo prometer, peluquero, propietario o empleado de un taller, trabajador de una tienda, autónomo de la chapuza. Solo te puedo decir que no hay para todos. Y a falta de ayudas, quiero celebrar contigo lo de esta tarde: la masiva aprobación de la proposición no de ley para rebajar el IVA de la imagen personal al 10 por ciento. Ayer habéis protestado los 10.000 salones de peluquería que hay en España. Habéis ganado, peluqueros. Ya tenéis algo que agradecer. Os llega un tiempo mejor.