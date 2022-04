La carta de Fernando Ónega a Meritxell Batet: "Con una sola decisión ha resuelto uno de los problemas tontos, pero que encanallan la vida pública"

Buenas noches a Meritxell Batet, presidenta del Congreso de los Diputados y, por tanto, de las Cortes Españolas. Ha dado usted el golpe, presidenta. Con una sola decisión ha resuelto uno de los problemas tontos, pero que encanallan la vida pública.

Lo repito, aunque este muy contado: la Comisión llamada de Gastos Reservados llevaba tres años sin constituirse porque para elegir a sus miembros hacen falta 210 votos de los 350 del Congreso. El PP, Vox y Ciudadanos suman 150, con lo cual hicieron lo que podían hacer: vetar la presencia de Bildu en esa Comisión. Y a falta de Bildu, Comisión empantanada.

No la echamos mucho en falta, quizá por la pandemia, quizá porque no hubo asuntos que reclamaran la información de la directora del CNI. ¿Y qué hizo usted, señora Batet? Cambiar las reglas del juego. Donde se exigían 210 diputados, usted rebajó la exigencia a 176, la mayoría que forman el gobierno de coalición y sus apoyos parlamentarios. Ya tenemos Comisión. Ya hay un lugar donde se puede explicar el extraño episodio de las escuchas de Pegasus.

Yo, respetada presidenta, estoy muy de acuerdo en que ningún grupo sea vetado en una comisión, aunque tenga los antecedentes de Bildu y aunque se trate supuestos secretos de Estado. Si se es legal, y Bildu lo es, se es legal a todos los efectos, no a ratos ni según las circunstancias. O sea que, desde ese punto de vista, elogio su imaginación y valoro su valentía. Pero hay algo que le debo decir: creo que usted no ha sido libre. Creo que ha tenido que rendirse ante las exigencias de un guion llamado Pegasus. Creo que, presidiendo el Poder Legislativo, se doblegó ante el Poder Ejecutivo, que necesita al independentismo para seguirlo siendo.

O cede a sus exigencias y condiciones, o no puede gobernar. Y esa nueva mayoría de 176 es darles la victoria, con lo cual el independentismo ya ganó tres batallas: la cualitativa, porque impuso hablar de espionaje y no de escuchas; la cuantitativa, porque se habla de espionaje masivo, como si fuese escuchada toda Cataluña, y ahora la batalla de los secretos de Estado. Y lo que más me duele es que se transmita a la sociedad la idea de que, para conseguir algo, hay que acudir al chantaje. Y yo no quiero para usted esa imagen, querida Meritxell Batet.