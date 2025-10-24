'La brújula' homenajea la identidad aragonesa con un especial desde la Denominación de Origen Cariñena

‘La brújula’ ha viajado al corazón vinícola de Aragón para rendir tributo a uno de sus símbolos más arraigados: el vino. Desde el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cariñena —la mayor de la comunidad, con 13.500 hectáreas de viñedo y más de un millar de viticultores—, Rafa Latorre ha dirigido un programa especial en el que se ha puesto en valor el papel del vino como seña de identidad, motor económico y elemento clave de la agroalimentación aragonesa.

Un programa especial para homenajear la identidad aragonesa y visibilizar el vino como seña de la gastronomía y la agroalimentación de Aragón, en vísperas de la Fiesta de la Vendimia, que este año prevé un incremento de entre el 7% y el 8% con respecto al año pasado.

Una tierra que sabe a vino

Durante el programa, el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Javier Rincón, ha reivindicado la importancia del vino para el territorio: “No es solo economía, es tradición, historia y futuro”. Con 26 bodegas bajo su paraguas y exportaciones que superan el 60% de su producción, la D.O. Cariñena se consolida como embajadora mundial del vino aragonés, con Alemania, Reino Unido y Canadá entre sus principales mercados.

En la entrevista, Rincón también ha analizado los desafíos del sector, como el descenso en el consumo entre los jóvenes o la amenaza de los aranceles estadounidenses, aunque ha subrayado que “Aragón está mejor posicionado que otras comunidades, gracias a la diversificación de sus mercados y la calidad de sus vinos”.

🎧 Escucha aquí la entrevista completa a Javier Rincón

Vivienda, política y memoria

Otra de las protagonistas del especial ha sido Mar Vaquero, vicepresidenta del Gobierno de Aragón, que ha aprovechado su intervención para detallar el ambicioso plan de vivienda que lidera el Ejecutivo de Jorge Azcón. Vaquero ha defendido que, pese a las trabas del Gobierno central, “el Ejecutivo autonómico ha iniciado ya la construcción de más de 600 viviendas y tiene previsto arrancar otras tantas antes del verano”.

La vicepresidenta ha puesto el foco en las particularidades de Aragón: “Necesitamos soluciones específicas para las ciudades, los municipios turísticos y las zonas rurales”. Ha denunciado también la falta de apoyo estatal en la cesión de suelos de la SAREB y ha advertido del “encarecimiento de los precios del alquiler, provocado por políticas erróneas que han generado inseguridad”.

🎧 Escucha aquí la entrevista completa a Mar Vaquero

Programa completo

🎧 Disfruta del programa completo aquí

Programa especial ofrecido por la D.O.P. Cariñena