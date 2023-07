La Brújula Electoral: ¿Pueden las encuestas electorales influir en la intención de voto?

Hoy Zapatero, de quien ya me entran dudas de que no vaya en alguna de las listas del PSOE, ha vuelto a protagonizar un momento más que curioso en esta campaña. El expresidente del Gobierno ha contrapuesto los dos modelos políticos que se plantean en estas elecciones. Parece que esté describiendo que lo que tenemos por delante es una batalla entre el bien y el mal. Un modelo que supuestamente es el bueno, un modelo progresista, con mucha luz, que harán bien en adivinar que es el del PSOE, frente a otro modelo que pretende viajar al pasado, que es incluso hasta tenebroso, ha llegado a insinuar y que como estarán pensando, ese es del PP.

Sobre Zapatero se ha referido el número 3 del PP, Elías Bendodo le sorprendía al coordinador de campaña del partido el protagonismo que está teniendo en estas elecciones el expresidente socialista. Sin embargo, a Bendodo no le parece del todo mal que hable Zapatero sobre todo porque ha recordado que a la vista de lo que pasó en las últimas elecciones en las que se presentó, que por cierto perdió, pues entiende que ahora no les viene nada más este papel de protagonista.

Pedro Sánchez vuelve al papel de entrevistador

Hoy, el candidato socialista, Pedro Sánchez, ha hecho un parón en su ronda de entrevistas para volver a ponerse en el papel de entrevistador, de este formato televisivo que está protagonizando con algunos de sus ministros para poner en valor la acción de Gobierno en los últimos cuatro años. Hoy ha sido el turno para entrevistar a Nadia Calviño una cita en la que han aprovechado para lanzar un compromiso de cara a la próxima legislatura.

La promesa suena muy bien, conseguir el pleno empleo. Pero, no nos confundamos, llegar al pleno empleo significaría que en nuestro país no hay ninguna persona desocupada, algo a día de hoy que imposible teniendo en cuenta que la tasa de paro actual se sitúa en torno al 13%. Por lo tanto, el objetivo real, es reducir cinco puntos el porcentaje del número de parados, que ya es mucho. Lo que pasa, es que vende más el titular del pleno empleo.

Debate en Atresmedia

Se lo venimos contando desde el arranque de esta Brújula el sorteo que se ha llevado a cabo este mediodía en Atresmedia. El azar ha hecho que sea Alberto Núñez Feijóo quien llegue primero a estas instalaciones para protagonizar el debate cara a cara del próximo lunes, el único de esta campaña electoral. Será Pedro Sánchez quien abra el primero de los cuatro bloques de debate, mientras que el minuto de oro final lo cerrará el candidato popular.

Mientras este martes, hemos conocido la macroencuesta del CIS de Tezanos son cerca de 30.000 encuestas realizadas que pronostican un empate en intención de voto, pero de las sumas de alianzas se desprende que sólo las izquierdas podrían formar Gobierno.

En Cataluña hoy hemos conocido el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión, el CIS catalán en el que los socialistas catalanes ganarían las próximas elecciones generales en Cataluña, por delante de ERC, que fue quien quedó en primera posición hace cuatro años. Se invierten ahora los papeles, en un sondeo que pronostica un importante retroceso de los Comunes, ahora SUMAR, y una subida significativa del PP.

Plazo para presentar alegaciones a mesa electoral

Este lunes les comentaba que si no les han llamado para asistir a una mesa electoral ya se pueden quedar tranquilos porque no les va a tocar siento decirles, que me tengo que retractar, porque aún por carambola, a los que pensábamos que nos habíamos librado nos podría tocar. ¿Y todo esto por qué? Porque se ha abierto el plazo para presentar alegaciones y las Juntas locales se están viendo desbordadas ante el número de personas que están presentando excusas para no tener que estar presente en una mesa electoral.