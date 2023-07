La Brújula Electoral: "El PSOE cree que las condiciones de Junts son sólo un punto de partida"

El PSOE cree que las condiciones de Junts para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, la amnistía y el referéndum de autodeterminación, son sólo un punto de partida. Creen que Junts está lanzando estas exigencias únicamente para contentar a una parte de su parroquia y demostrar que no están variando su hoja de ruta.

Reconocen desde el PSOE que en estos momentos hay dos tipos de facciones en el partido de Puigdemont. Una que es más partidaria de poner palos en las ruedas en la Gobernabilidad de España. Allí estarían figuras como la de su secretario Jordi Turull o su presidenta Laura Borràs y otra más conservadora, que es consciente que repetir las elecciones no sería buena para ellos, una tesis que avalaría el exalcalde de Barcelona, Xavier Trias.

Además, de tener que lidiar con estas dos almas del partido independentista. El PSOE tiene una tercera tarea importante en toda esta negociación no pueden dejar de contentar a ERC, que es quien ha sido en estos últimos años, quien les ha salvado los papeles en muchas de las votaciones en el Congreso. Ahora, lo primero y más inminente que ya se está negociando es quien presidirá el Congreso y el Senado. Los socialistas quieren que repita Meritxell Batet, pero tratan también de contentar a los independentistas que podrían tener un hueco en la Mesa. El ministro de la presidencia en funciones Félix Bolaños, hoy desvelaba cuál es la fórmula para estas negociaciones.

Ayuso vuelve a defender a Feijóo

Ha añadido Bolaños que ahora lo que toca es irse unos días de vacaciones para que los españoles puedan descansar de los políticos. Entiendo que ellos también descansarán. Aunque quien no se lo cree es la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, no se ha creído que los socialistas se cojan unos días de descanso y lo que advierte, es que en 15 días presentarán un acuerdo por la puerta de atrás con Junts per Catalunya.

Ayuso que ha vuelto a defender como ya hizo ayer, a Alberto Núñez Feijóo, de quien entiende que está en la primera posición en recabar los apoyos necesarios para acudir a una investidura por haber sido el que ha ganado estas elecciones. Si hay la mínima posibilidad, Ayuso ve bien que lo peleé y hoy VOX le ha ofrecido en parte esa mínima posibilidad.

Es el portavoz parlamentario de VOX, Iván Espinosa de los Monteros señalándole el camino a Feijóo para que busque alianzas entre el grupo socialista. Una opción que ya han descartado desde el PP y que además resulta muy complicado, porque esos nombres que citaba Espinosa de los Monteros no tienen voz ni voto en el Congreso. Ya se ha encargado Pedro Sánchez de rodearse de un grupo de afines, como es normal, para que no exista ninguna tentación de repetir una abstención como sucedió en 2019 para hacer presidente a Mariano Rajoy.

El pleno del Parlament de Catalunya de este miércoles ha estado marcado por el resultado de estas elecciones. Un pleno, en el que se ha evidenciado que lo que hay sobre todo es un intercambio de papeles. ERC está jugado a ser la antigua CiU del peix al cove el partido que perseguía acuerdos con el Gobierno de Madrid para sacar su propio beneficio para Catalunya. Mientras que Junts, curiosamente, parte de lo que queda de la antigua Convergència, está actuando como la Esquerra Republicana de principios del año 2000 que ponía sus demandas en lugares inalcanzables.

Por cierto, que esta jugada de intercambio de cromos no es la primera vez que se vive en Cataluña, pero con protagonistas diferentes. A principios del mes de enero de 2006 el líder de CiU, Artur Mas, que entonces era el líder de la oposición en Cataluña, pactó en la Moncloa con Zapatero el estatut. Había una segunda parte del acuerdo que se supo más tarde. Mas había pedido a Zapatero que Maragall no volviera a ser President de la Generalitat y que los socialistas facilitaran su investidura si él ganaba las elecciones. Mas ganó las elecciones, pero el acuerdo no se cumplió y José Montilla se convirtió en el nuevo president.

Nos preguntamos ahora, cómo será el Congreso de los Diputados que ha salido de las urnas. Una cámara con menos grupos parlamentarios y en la que aún está por definir cómo se repartirán los espacios, es decir, dónde se sentará cada grupo parlamentario. Salvo los dos grandes partidos, PP y PSOE que tradicionalmente siempre tienen asignados los mismos escaños, pero la ubicación del resto, forma parte de una negociación.

Este miércoles hemos escuchado tres experimentadas voces del socialismo español, entre ellas la de Nicolás Redondo Terreros, que forman parte del colectivo Fernando de los Ríos. Los hemos escuchado en un análisis del resultado de estas elecciones, un análisis para llegar a una conclusión unánime: que el bipartidismo en nuestro país ha vuelto.