La Asociación Española Contra el Cáncer alerta sobre avances y retos en la lucha contra la enfermedad

En el marco del Día Mundial del Cáncer de Mama, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) vuelve a poner el foco en la importancia de la prevención, la detección precoz y la investigación para combatir esta enfermedad que afecta a millones de personas. Ramón Reyes, presidente de la AECC, ha ofrecido una entrevista en La Brújula con Rafa Latorre donde destacó tanto los avances científicos como los retos pendientes en la lucha contra el cáncer en España.

Durante la conversación, Reyes subrayó la necesidad de mejorar los programas de cribado, especialmente tras la crisis provocada por fallos en algunas comunidades autónomas, y insistió en la urgencia de contar con datos fiables para asegurar una atención eficaz y equitativa a todos los pacientes.

Crisis de los cribados y confianza en el sistema

Rafa Latorre introdujo el tema recordando la intensa presencia en medios de la llamada crisis de los cribados, especialmente la reciente polémica andaluza. Ramón Reyes sostuvo que "hay que seguir confiando en el cribado porque es una herramienta esencial para poder atajar cuanto antes una enfermedad". Añadió que "no debe cundir el desánimo por todo lo que estamos viviendo".

El presidente explicó que en España hay tres tipos de cáncer que se pueden detectar de forma temprana y para los que existen programas de cribado institucionalizados: "El cáncer de mama, colon y cérvix, y ahora pulmón que acaba de ser aceptado en la Unión Europea". Reyes destacó que "toda la población tiene derecho a acceder a estos programas gratuitos, independientemente de dónde viva, porque la prevención salva miles de vidas".

Sobre la opacidad y problemas que se han detectado, especialmente en Andalucía, afirmó que "estamos trabajando con las administraciones para mejorar y saber qué ha podido fallar". Recalcó que "lo peor es no saber qué pasa" y subrayó la importancia de contar con datos reales para hacer un seguimiento efectivo: "Tenemos que garantizar que esos datos nos permitan monitorizar y corregir posibles fallos".

Atención y acompañamiento al paciente

La entrevista también tocó el aspecto humano en el diagnóstico. Ramón Reyes recordó que "uno de los síntomas inmediatos cuando alguien recibe un diagnóstico dudoso es la incertidumbre y el miedo". Por ello, la AECC cuenta con un teléfono que ayuda directamente a los pacientes a enfrentarse a esos primeros momentos difíciles, explicándoles qué tienen y qué pasos seguir.

Además, dijo que "la incertidumbre puede ser muy lesiva, no solo el diagnóstico en sí, y sobre eso también trabajamos para apoyar a los pacientes y sus familias".

Avances prometedores en investigación y detección

En cuanto a la investigación, el presidente resaltó que "las nuevas terapias génicas y los tratamientos inmunológicos están dando resultados que aumentan la supervivencia enormemente". Explicó que en cáncer de mama la tasa de supervivencia ha pasado del 70% en 1990 al 85% actualmente, con estimaciones de que pueda alcanzar el 90% a corto plazo.

Reyes añadió que, desde un punto de vista bioquímico, "el cáncer no se va a poder eliminar por completo porque forma parte de una manifestación biológica de nuestro ADN, pero sí podremos vivirlo como una enfermedad crónica o curable".

Prevención y control en población joven

Ramón Reyes alertó sobre el aumento de casos de cáncer en menores de 50 años, en particular cáncer de colon, posiblemente ligado a factores como la alimentación, disruptores hormonales y estilo de vida. Por ello, insistió en la necesidad de "hacer conscientes a las personas de la importancia de prevenir, evitar el tabaco, el sedentarismo y la mala alimentación, pero sin generar alarmismos ni medicalizar a la población".

Respecto al tabaco, lamentó la influencia negativa de las industrias tabaqueras que promueven entre adolescentes el vapeo y productos adictivos presentados como inocuos, advirtiendo que "la adicción es una enfermedad mental y los cigarrillos electrónicos inducen a ella".

En palabras de Ramón Reyes, "hay que escuchar a nuestro cuerpo y estar atentos a cualquier cambio inhabitual". Añadió que la exposición al sol es otro factor claramente relacionado con el cáncer, pero recordó que gracias a campañas de prevención en niños se está reduciendo la incidencia de cáncer de piel en adultos.