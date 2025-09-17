Antonio Obregón: "Es más probable que se busque una salida voluntaria de Israel alegando motivos de seguridad que una exclusión forzosa"

El Festival de Eurovisión, además de ser el concurso musical más longevo de la historia con millones de espectadores, se ha consolidado como una plataforma donde convergen intereses políticos, sociales y culturales. La actual controversia por la posible exclusión o retirada voluntaria de Israel, por la situación bélica en Gaza, abre un debate sobre la relación entre el evento y su peso en el escenario internacional.

Antonio Obregón, profesor de Derecho y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas, explica la relevancia política subyacente en este fenómeno y aporta claves para entender la compleja situación que vive el certamen en estos momentos.

Un fenómeno de diplomacia blanda y construcción de marca nacional

Obregón explica que Eurovisión es "un instrumento de diplomacia blanda, una forma en la que los países proyectan su marca nacional y sus valores políticos, sociales y culturales". Desde que Israel se incorporó al certamen en 1973, ha aprovechado esta plataforma para consolidar una imagen política y cultural en Europa. Además, el cambio político en Europa del Este tras la caída del comunismo se ha reflejado también en las votaciones y participación en el festival.

Sanciones y exclusiones: Bielorrusia, Rusia e Israel

El profesor destaca que las expulsiones más recientes en Eurovisión, como las de Bielorrusia y Rusia, se deben a incumplimientos del reglamento interno de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), principalmente relacionados con la transmisión de mensajes políticos y la falta de independencia de las televisiones públicas.

En cambio, Israel ha mantenido una autonomía editorial que dificulta su exclusión formal, a pesar de la presión de algunos países y organismos.

Una salida voluntaria y la influencia internacional

Según el profesor, es probable que la UER prefiera evitar sanciones directas para no sugerir influencias políticas y, en su lugar, podría buscar que Israel decida retirarse voluntariamente, posiblemente por motivos de seguridad. La historia ha mostrado precedentes, como la exclusión de Yugoslavia en los años 90, donde organismos internacionales jugaron un papel importante en la aplicación de suspensiones.